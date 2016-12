00:58 - La polizia ha sequestrato oltre 7 quintali di fuochi d'artificio a Quarto, comune a nord di Napoli. Parte del materiale era custodito in un capannone adibito a officina per la lavorazione del ferro: il titolare è stato denunciato per detenzione di materiale esplodente. I fuochi erano stati sistemati vicino a utensili che ne avrebbero potuto provocare l'innesco.