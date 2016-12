Napoli, scoperti 23 furbetti del cartellino: timbravano con una scatola in testa per nascondersi

I coinvolti sono accusati a vario titolo di truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni in servizio. Sei dipendenti del municipio sono finiti agli arresti domiciliari; tredici sono stati raggiunti dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con contestuale sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio per la durata di uno; e quattro sono stati sospesi dall'esercizio per 6 mesi. Complessivamente i dipendenti del Comune sono più di 60.



Le telecamere nascoste dagli investigatori hanno ripreso i comportamenti truffaldini dei dipendenti, come strisciare il badge anche per colleghi assenti o passarlo per poi andar via per affari privati. I 200 episodi di assenteismo si sono registrati in poche settimane.



Coinvolto anche il comandante dei vigili - Quattro uffici completamente chiusi dopo l'operazione dei carabinieri che vede tra i coinvolti anche il comandante della polizia municipale e il capo della ragioneria nonché vice segretario comunale. "A quanto mi risulta ai domiciliari sono finiti quattro addetti alle pulizie e due dipendenti, dell'ufficio Tributi e Stato Civile. Stamattina ci ritroviamo con quattro uffici chiusi, anagrafe, stato civile, politiche sociali e ambiente e poi sono coinvolti il capo dei vigili e della ragioneria alla scadenza dell'esercizio di bilancio. Sto facendo rientrare, laddove possibile, il personale dalle ferie ma la situazione è davvero complessa".