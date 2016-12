Napoli: scoperta truffa contro anziani1000€ per una tastiera da pc, arrestato

Mille euro per un pacco che arrivava da un nipote residente all'estero. Questa la cifra chiesta da Pasquale Ferraiuolo, 51enne napoletano, per consegnare a un'anziana quella che in realtà era una semplice tastiera da computer. La truffa è stata scoperta nel quartiere di Posillipo, dove la donna, insospettita dalla telefonata ricevuta, aveva avvertito i carabinieri. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato.