Napoli, scoperta stamperia di documenti falsi: indaga l'antiterrorismo

La polizia ha scoperto una stamperia clandestina con 7.500 documenti falsi, molti dei quali già pronti per la consegna, in un edificio nella zona di Piazza Garibaldi a Napoli. Gli agenti hanno arrestato in flagrante un cittadino ghanese, Mohammed Alì Tahiru. Indaga la sezione antiterrorismo della Procura partenopea. Tra i documenti falsi figurano passaporti, carte d'identità, patenti di circolazione e permessi di soggiorno.