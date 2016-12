Napoli, scontro fra auto: un morto

Un uomo di 28 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via San Sossio, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Nello scontro sono rimaste ferite anche altre tre persone, tra cui due bambini le cui condizioni non destano preoccupazioni. La vittima era alla guida di una vettura che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'altra utilitaria. Sull'incidente indagano i carabinieri.