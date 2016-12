7 novembre 2014 Napoli, scontri tra manifestanti e polizia Feriti cinque agenti e un operatore tv Tensione a Bagnoli durante il corteo contro lo Sblocca Italia. Molti sono scesi in piazza vestiti di nero e con il viso coperto. Lanciati petardi contro i poliziotti Tweet google 0 Invia ad un amico

19:46 - Momenti di tensione a Napoli, durante il corteo contro lo Sblocca Italia a Bagnoli. Un gruppo di manifestanti, giunti davanti all'ingresso di Città della scienza nella parte non distrutta dall'incendio, ha provato a entrare forzando il cordone delle forze dell'ordinea. I manifestanti hanno lanciato petardi, qualche bomba carta e mazze contro le forze dell'ordine, che hanno reagito con il lancio di lacrimogeni. Cinque agenti e un operatore Rai feriti.

Molte persone sono scese in piazza vestite di nero e con il viso coperto da caschi e maschere.



La tensione si è alzata quando un gruppo di manifestanti, giunti davanti all'ingresso di Città della scienza, nella parte non distrutta dall'incendio, ha provato a entrare forzando il cordone delle forze dell'ordine, in tenuta antisommossa.



Gli assessori lasciano il corteo - Gli assessori comunali di Napoli e il presidente della Vigilanza Rai, Roberto Fico (M5S), che erano nel corteo, si sono allontanati. Alcuni manifestanti hanno divelto dei segnali stradali e ribaltato cassonetti della spazzatura sulla strada creando delle barricate. E' poi iniziato un tentativo di dialogo tra agenti e dimostranti.



Cinque agenti feriti - Cinque agenti sono rimasti feriti negli scontri, due di loro sono stati ricoverati in ospedale. Al pronto soccorso anche un operatore Rai della sede di Napoli, colpito da un petardo a una gamba.