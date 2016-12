Napoli, sbarcati più di 450 migranti: a bordo anche il cadavere di una ragazza incinta

Oltre 450 migranti, soccorsi durante operazioni di salvataggio lungo le coste libiche, sono sbarcati nel porto di Napoli. Tra loro una ventina di donne e bambini. A bordo della nave Bruno Gregoretti che li ha portati in salvo c'era anche il cadavere di una ragazza incinta di 24-25 anni. Circa 160 migranti resteranno in Campania e saranno condotti in strutture di accoglienza nelle province di Napoli, Caserta, Salerno.