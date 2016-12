00:49 - Una pensionata - Maria Grazia Mattera, di 94 anni - è morta nell'incendio dell'appartamento nel quale viveva, a Napoli, al quinto piano di uno stabile in via Nicolardi, al Parco Avolio. Le fiamme sono divampate in serata e sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco che hanno poi recuperato il corpo della donna. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato indagini e accertamenti.