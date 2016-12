Napoli, ritrovata 16enne scomparsa

19:48 - E' stata rintracciata a Napoli, in buone condizioni di salute, Ana Maria Di Toro Sacchi, la sedicenne scomparsa da Civitanova Marche il 19 dicembre e che da allora non aveva mai contattato la famiglia. I carabinieri hanno telefonato ai colleghi marchigiani segnalando la presenza della ragazzina, che pare girovagasse in città senza una meta precisa. Ana Maria è di origine colombiana ed è stata adottata da una famiglia italiana.