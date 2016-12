Napoli, rissa a scuola: 14enne ferito in testa da cacciavite, non è grave

Una discussione su un campetto di calcio poteva concludersi in tragedia nel Napoletano: un ragazzo è stato colpito alla testa da un coetaneo forse con un cacciavite o una chiave inglese. Attraverso il quotidiano "Il Mattino" lancia un appello perché certi oggetti pericolosi non entrino nelle aule. Per fortuna se l'è cavata con qualche ferita non grave, ma si tratta del secondo caso in pochi giorni. Poche settimane fa un altro giovanissimo era stato colpito da un compagno di scuola con una coltellata.