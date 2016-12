Napoli, ressa tra studenti e professori: la vicepreside in ospedale, i ragazzi tentavano di occupare il liceo

E' sfociato in un corpo a corpo tra professori e studenti il tentativo di occupazione del Liceo classico "Plinio Seniore" di Castellammare di Stabia (Napoli). Davanti ai portoni dell'istituto gli studenti, che in maggioranza avevano firmato a favore della protesta, hanno trovato ad attenderli gli insegnanti che hanno formato un cordone per impedire ai ragazzi di occupare: ne ha fatto le spese la vicepreside, Giovanna Domestico, finita in ospedale.