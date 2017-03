Napoli, rapina banca ma perde i soldi: passanti si appropriano del bottino

Dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, si è scoperto che fine aveva fatto il resto dei soldi: due passanti che avevano assistito alla scena - un 38enne e un 25enne - hanno raccolto alcune mazzette per un totale di 700 euro e se ne sono appropriati.



L'arma usata dal rapinatore, una pistola scenica simile a quelle in uso alle forze dell'ordine, è stata trovata abbandonata per terra, mentre parte del bottino rinvenuta durante una perquisizione. La posizione dei due cittadini che si erano impossessati dei soldi persi dal rapinatore è ancora al vaglio della magistratura.