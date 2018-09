Napoli, raid contro centro scommesse: ferito 13enne

Un ragazzino di 13 anni è stato leggermente ferito allo zigomo da una scheggia di vetro durante un raid intimidatorio con colpi di pistola sparati contro un centro scommesse di Via Pietro Colletta, nella zona di Forcella, a Napoli. Rimasta leggermente ferita anche una cassiera. Nessuna delle persone presenti nel centro è stata raggiunta dai proiettili, almeno 6, sparati da due persone in sella ad uno scooter.

Il ragazzino è stato portato nel vicino ospedale Loreto Mare dove i medici lo hanno medicato e poi dimesso. Non si esclude che il tredicenne sia parente di una delle persone che lavorano nel centro scommesse: era infatti all'interno del negozio quando è scattato il raid.



La Scientifica ha delimitato l'area e sta cercando di raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dell'accaduto.



Il raid è l'ennesimo episodio del clima di tensione che si respira in diversi quartieri di Napoli. Nelle ultime settimane, infatti, si sono moltiplicate le "stese" (azioni intimidatorie con colpi d'arma da fuco sparati in aria) per lanciare segnali ai clan avversari.