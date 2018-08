Napoli, ragazza accoltellata su lungomare: arrestato l'ex fidanzato

Una ragazza di 19 anni è stata accoltellata sul lungomare di Napoli. Per l'aggressione è stato arrestato l'ex fidanzato della vittima. Il 25enne, con precedenti non legati al crimine organizzato, è accusato di tentato omicidio aggravato. I due fino a pochi mesi fa erano fidanzati. Lei però lo aveva lasciato per un altro. Alla vista del nuovo partner, il giovane si è avvicinato alla ex ferendola. La 19enne è in gravi condizioni.