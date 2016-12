Napoli,questura vieta funerali boss

21:39 - La questura di Napoli ha vietato le esequie pubbliche di Pietro Lago, boss della camorra morto in clinica a Parma. I parenti, all'oscuro delle autorità, avevano pianificato le esequie facendo in modo che il corteo funebre partisse dalla via intitolata a due ragazzi innocenti uccisi dai clan, Paolo Castaldi e Luigi Sequino. Il divieto è scattato dopo l'indignazione dei familiari delle vittime e la protesta di Libera e dell'associazione antiracket.