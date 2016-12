Napoli, pullmino finisce contro barriera della A16: 4 operai morti

Quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sull'autostrada A16 Napoli-Bari, all'altezza dell'uscita di Baiano (Avellino). Nell'incidente è rimasto coinvolto un pullmino, con 9 operai a bordo, che è finito contro una cuspide dello svincolo. Il mezzo stava uscendo dall'autostrada per imboccare la rampa di accesso al casello quando ha centrato in pieno la barriera posta all'imbocco della diramazione.