Napoli, procura sequestra parcheggio della stazione Tav di Afragola

La procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro probatorio del parcheggio ovest della stazione Tav di Afragola , inaugurata a inizio giugno dal premier Paolo Gentiloni. L'ipotesi dei pm Domenico Airoma e Giovanni Corona è che al di sotto dell'area di sosta siano presenti rifiuti che non sono mai stati smaltiti. Già pochi giorni dopo l'inaugurazione i carabinieri chiusero il bar e il parcheggio per irregolarità amministrative.



Nel cantiere avrebbero lavorato in nero anche quattro operai. All'arrivo dei carabinieri avrebbero scaraventato gli attrezzi e provato a scappare nelle campagne limitrofe. E quelli relativi al parcheggio non sarebbero nemmeno degli unici problemi per quella che, non senza enfasi, era stata battezzata "Porta del Sud".



Nel primo mese e mezzo di vita della stazione tutte le infrastrutture e i servizi hanno funzionato poco e male: il bar è ancora chiuso, le scale mobili vanno ma a singhiozzo, l'aria condizionata è ferma, i sistemi anti incendio assenti, e si sono infine avute pure infiltrazioni di acqua.