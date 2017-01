Napoli, possibile cittadinanza onoraria a Maradona

A Napoli si sta discutendendo di conferire la cittadinanza onoraria all'ex campione di calcio Diego Armando Maradona , in occasione del suo ritorno in città il prossimo gennaio per lo spettacolo diretto da Alessandro Siani al teatro San Carlo . A chiederlo sono gli avvocati Angelo e Sergio Pisani che, in passato, hanno difeso il "pibe de oro" nelle sue controversie tributarie.

"A distanza di oltre un ventennio da quel forzato addio e dopo aver chiarito di non esser mai stato un evasore fiscale, concedere a Maradona la cittadinanza onoraria è un gesto di pace oltre che un doveroso atto di riconoscenza e di amore per chi ha sempre fatto vincere Napoli e portato l'azzurro partenopeo in tutto il mondo", così hanno detto i due legali sottolineando come il loro pensiero sia in linea con quello della maggioranza dei napoletani a prescindere da una questione calcistica.