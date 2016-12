Napoli, poliziotto ferito dagli spari di un rapinatore in fuga

Un poliziotto è rimasto ferito a Giugliano in Campania, nel Napoletano, da un rapinatore in fuga dopo aver messo a segno un colpo. L'agente, intervenuto poco prima delle 18 sul posto, è stato raggiunto al volto da uno dei proiettili esplosi dai malviventi per coprirsi la fuga. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono gravi. I banditi, invece, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.