Napoli, pitbull aggredisce due donne: grave una 25enne

Una ragazza di 25 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata aggredita da un pitbull. E' successo a Giugliano, nel Napoletano. Il cane ha aggredito anche la proprietaria, una donna di 50 anni. La giovane è stata portata all'ospedale, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per suturare le ferite: guarirà in 40 giorni. Meglio è andata alla 50enne che invece ha riportato ferite guaribili in otto giorni.