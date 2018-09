Napoli, pistola e bomba carta trovate in una busta penzolante sul muro di cinta di un condominio

Una bomba carta e una pistola nascoste all'interno di una busta di plastica legata al muro di cinta di un condominio a Ercolano (Napoli). E' quanto hanno rinvenuto i carabinieri della Compagnia di Torre del Greco durante le perquisizioni in abitazioni di pregiudicati del luogo e persone sospettate di essere vicino a clan camorristici. In corso le indagini per accertare i responsabili.