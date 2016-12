Napoli, pistola alla nuca di un cliente: 17enne svaligia una farmacia

Si copre il volto con una maglietta ed entra in una farmacia, pistola in pugno. Dopo aver puntato l'arma alla nuca di una cliente, costringe il titolare a consegnare i soldi della cassa e ad un uomo in fila il portafogli. Il tutto con calma e gesti precisi. Protagonista del colpo messo a segno a Napoli è un 17enne che dopo tre ore dalla rapina è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Poggioreale. Decisive le immagini delle telecamere.