Napoli, picchia e chiude la moglie in casa: arrestato

E' stata picchiata e chiusa in casa dal marito che voleva così impedirle di rifugiarsi dai familiari. Ma la donna è riuscita a chiamare i carabinieri che l'hanno liberata. E' accaduto nel quartiere partenopeo di Secondigliano dove i militari hanno arrestato un 55enne, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali nei confronti della moglie.