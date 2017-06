Sono state avviate due indagini sul caso delle formiche nel letto di una donna ricoverata all 'ospedale San Paolo di Napoli : una della Procura , su disposizione del procuratore facente funzioni Nunzio Fragliasso, l'altra " interna - annuncia il direttore sanitario dell'ospedale, Vito Rago - per attribuire, quando vi fossero, le dovute responsabilità".

"Sto cercando di fare in modo di debellare questo fenomeno che, mi dicono (Rago è direttore sanitario del San Paolo da soli 20 giorni), duri da anni e non deve mai più ripetersi". Lo ha dichiarato Vito Rago, il quale aggiunge che "sono state messe in essere tutte le procedure necessarie dalla mia persona e da altri organi interni".



Il presidente Ipasvi di Napoli: "Si accettino subito le reali responsabilità" - "La sanità, soprattutto quella pubblica, ha un solo grande referente: il cittadino bisognoso di cure. Quando ciò non avviene vuol dire che la sanità nel suo complesso e gli operatori hanno fallito. Gli infermieri, che da sempre hanno legato la propria missione professionale ai bisogni del cittadino/ammalato, sono coinvolti al pari di chi ha la responsabilità della direzione sanitaria del presidio. Chiediamo che si accertino subito le reali responsabilità, a partire da chi non ha vigilato sull'igiene della struttura e sulla sicurezza del paziente. Il Collegio professionale, da parte sua, se necessario, è pronto ad adottare i provvedimenti opportuni". Lo chiede Ciro Carbone, presidente Ipasvi (che raccoglie infermieri professionali e assistenti sanitari) di Napoli.