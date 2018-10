Napoli, parenti dei tre scomparsi in Messico occupano la stazione

Scomparsi in Messico, protesta dei familiari in stazione Ansa 1 di 37 Ansa 2 di 37 Ansa 3 di 37 Ansa 4 di 37 Ansa 5 di 37 Ansa 6 di 37 Ansa 7 di 37 Ansa 8 di 37 Ansa 9 di 37 Ansa 10 di 37 Ansa 11 di 37 Ansa 12 di 37 Ansa 13 di 37 Ansa 14 di 37 Ansa 15 di 37 Ansa 16 di 37 Ansa 17 di 37 Ansa 18 di 37 Ansa 19 di 37 Ansa 20 di 37 Ansa 21 di 37 Ansa 22 di 37 Ansa 23 di 37 Ansa 24 di 37 Ansa 25 di 37 Ansa 26 di 37 Ansa 27 di 37 Ansa 28 di 37 Ansa 29 di 37 Ansa 30 di 37 Ansa 31 di 37 Ansa 32 di 37 Ansa 33 di 37 Ansa 34 di 37 Ansa 35 di 37 Ansa 36 di 37 Ansa 37 di 37 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri parenti" - "Chiediamo per l' ennesima volta, dopo nove mesi, per pietà, per carità, aiutateci perché non ne possiamo più", è stato l'appello di Serena, cugina di Vanessa Cimmino, moglie di Vincenzo Cimmino. "I responsabili dei rapimenti sono stati individuati ma le istituzioni italiane non fanno pressione per farsi dire che fine hanno fatto I nostri parenti - ha detto -. Siamo pronti a tutto anche a bloccare l'aeroporto e l'autostrada".



Traffico ferroviario rallentato - Per l'occupazione dei binari il traffico ferroviario da e per Napoli è stato fortemente rallentato. Dopo una completa interruzione delle partenze e degli arrivi dei treni da e per Napoli Centrale, attorno alle 13 la circolazione è ripresa e si va lentamente normalizzando.



Due familiari denunciati dalla polizia - Due tra i familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico sono state denunciate dalla polizia con l'accusa di interruzione di pubblico servizio ed oltraggio a pubblico ufficiale. Gli investigatori stanno analizzando le immagini i sistemi di sorveglianza per identificare eventuali altri responsabili.