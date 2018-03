Napoli, otto arresti per l'agguato di camorra in cui morì un 19enne innocente

Otto persone sono state arrestate a Napoli per l'agguato del 17 giugno 2016 in cui perse la vita anche una vittima innocente, il 19enne Ciro Colonna. I carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di otto elementi di spicco dei clan camorristici Rinaldi e Pazzignani ritenuti responsabili di omicidio aggravato da finalità mafiose e detenzione di armi da guerra.