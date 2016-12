Napoli, nuova vittima della "banda degli schiaffi": volto fratturato

13:15 - Lo chiamano Knockout game e arriva dagli Stati Uniti: si tratta di aggressioni casuali ai passanti in bar, piazze e centri commerciali, in cui si cerca di stendere l'altro, colto di sorpresa, con un solo pugno. In Italia casi simili si sono registrati a Roma, Napoli, Veneto e Brescia.



L'ultima vittima è una donna di 35 anni che si è ritrovata a terra mentre passeggiava a Port'Alba, centro storico di Napoli, poco prima di mezzanotte. I teppisti l'hanno colpita al volto senza ragione sfrecciando a bordo di uno scooter.



Le modalità ricordano le bravate di Amici miei, ma con una violenza ben diversa: la sfortunata è ricoverata all'ospedale Cardarelli con uno zigomo fratturato e il sospetto di una lesione al nervo ottico. Verrà operata nei prossimi giorni.