Napoli, non accettava la separazione: 37enne uccide l'ex compagno

Una 37enne, Anna Cozzolino, ha ucciso l'ex compagno, anche lui di 37 anni, Mariano Cannava, sergente maggiore dell'Aeronautica militare, a coltellate durante un litigo a Marigliano, nel Napoletano. La donna ha poi tentato di suicidarsi tagliandosi le vene. E' ora ricoverata nell'ospedale di Nola sotto la sorveglianza dei carabinieri: non è in pericolo di vita. L'uomo aveva lasciato la fidanzata due settimane fa, ma lei non accettava la separazione.