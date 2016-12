Napoli, Nicola Cosentino condannato a 4 anni per corruzione

Il tribunale di Napoli Nord ha condannato Nicola Cosentino a quattro anni di carcere per corruzione. Per l'ex sottosegretario del Pdl, ai domiciliari, si tratta della prima condanna nell'ambito dei vari processi che lo vedono come imputato. Il pm della Procura di Napoli Nord aveva chiesto sei anni. "Faremo sicuramente appello - ha detto il legale di Cosentino -. Non c'è dubbio, secondo noi l'accusa di corruzione è assolutamente infondata".