Napoli, nascondeva la cocaina nella scatola di caramelle della suocera

Un uomo di 47 anni, Carmine Trionfo, è stato arrestato ad Acerra (Napoli) dalla polizia, perché nascondeva la cocaina in un contenitore di caramelle e in un bussolotto di plastica, a casa della suocera. In un parco di edilizia popolare pare avesse impiantato una fiorente piazza di spaccio. I poliziotti hanno bloccato l'uomo che ha tentato di disfarsi di una busta in plastica all'interno del quale c'era la cocaina già pronta per la vendita.