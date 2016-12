Napoli, muore mentre fa footing

Un uomo di circa 40 anni è morto mentre faceva footing a Pozzuoli, nel Napoletano. Al momento il cadavere è in attesa di identificazione in ospedale perché la vittima è stata trovata senza documenti. La Procura ha deciso di non disporre ulteriori accertamenti e ha affidato la salma ai familiari, ancora ignoti. Gli operatori del 118 hanno riferito che è stato un infarto a stroncare l'uomo.