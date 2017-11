Napoli, muore in ospedale: cadavere per ore vicino al bagno | L'ospedale nega: "Massimo rispetto"

Un uomo giunto in codice rosso dal pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli sarebbe morto nel corridoio di un reparto, lasciato per alcune ore su una barella, in una medicheria il cui bagno è solitamente utilizzato dai pazienti e dei loro parenti. A riferire la scena è una testimone, ma l'ospedale smentisce seccamente: "Il paziente, come sempre accade al Cardarelli, ha ricevuto il massimo rispetto".

"Ho constatato di persona - ha raccontato la testimone sui social - il livello di degrado a cui siamo arrivati. Stavo per svenire. Poi, ho deciso, dopo sette ore trascorse in pronto soccorso in attesa, che mia madre fosse ricoverata e dopo una notte sulla barella in corridoio proprio a fianco del pover'uomo che già era in agonia: tutto questo va denunciato".



Una nota dell'ospedale precisa però che "la salma non è stata mai 'appoggiata' nel bagno, né tantomeno per tre ore. Il paziente, come sempre accade al Cardarelli, ha ricevuto il massimo rispetto, nella malattia e, purtroppo, anche nella morte".



"Dopo il decesso - prosegue la nota - per permettere la composizione della salma ed evitare che restasse nell'area di degenza, come del resto da prassi, si è provveduto al trasferimento nella medicheria del reparto. L'area in questione è inibita ai degenti ed è riservata esclusivamente al personale. La salma è stata poi prelevata alle ore 10,50 e trasportata all'obitorio".