Napoli, morto in ospedale dopo ore di attesa: sette indagati

Sette persone risultano indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Antonio Scafuri, il 23enne di Torre del Greco (Napoli) deceduto il 17 agosto all'ospedale Loreto Mare. Il giovane, che era stato portato in pronto soccorso a causa delle gravi ferite riportate in un incidente automobilistico, aveva atteso 4 ore prima di essere trasferito al Vecchio Pellegrini per effettuare una Angiotac. L'autopsia è stata fissata per il 29 agosto.