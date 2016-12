Napoli, moglie lasciata spiffera il giro di tangenti per gli appalti pubblici

Le scottanti rivelazioni - "Mio marito truccava punteggi e portava a casa migliaia di euro", fa mettere a verbale la donna, come riporta "Il Mattino". E poi c'è il racconto di crociere e vacanze, di regali in occasione di festività e compleanni, di scatoline di gioielli, di lavori di ristrutturazione in casa contabilizzati tra le opere pubbliche cittadine, delle somme di contanti che il marito nascondeva tra le quattro mura domestiche: "La più consistente era di 20mila euro: mi disse che la gara vinta era per lavori da un milione di euro".



Le indagini - A fare il resto anche le indagini degli inquirenti e le intercettazioni ambientali. E così emerge che il sistema delle gare truccate era collaudato: si cucivano i bandi su misura per le ditte da favorire o si faceva ricorso in maniera indiscriminata alle somme urgenti in modo da non dover indire aste e procedere con l'affidamento diretto. Inoltre, si contabilizzavano in eccesso i lavori, si predisponevano false attestazioni o i preventivi e le offerte per le ditte amiche che li depositavano e, anche quando l'appalto era stato assegnato all'amico imprenditore, accadeva che lo si favoriva, incidendo sugli aumenti delle spese impreviste e degli oneri di scarico e sicurezza, in modo da recuperare i soldi persi per ribassare l'offerta.



La replica del sindaco - "Mi è stato consegnato un avviso di garanzia ed affermo, nella maniera più forte e decisa - spiega il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno - di essere completamente estraneo alle vicende contestate''. ''In questo momento - aggiunge raggiunto dalla stampa alla notizia dell'avviso di garanzia - sono, come tutti i giorni, nel mio ufficio al Comune per lavorare nell'esclusivo interesse della Città. Esprimo, nella massima serenità, piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell'ordine che stanno svolgendo questa indagine e attendo di essere messo da loro a conoscenza di ulteriori e più chiari elementi prima di dare un giudizio su quanto sta avvenendo in queste ore. Sono a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento: il Comune che mi onoro di guidare è una casa di vetro e l'assoluta trasparenza è il cardine della mia azione amministrativa'', conclude il primo cittadino finito nell'occhio del ciclone.