Napoli, minorenne su scooter travolge e uccide bimbo di soli 5 anni

22:11 - Tragedia a Torre Annunziata, nel Napoletano: un bambino di 5 anni è morto investito da uno scooter guidato da un ragazzo di 17 anni senza patente. La madre del piccolo, travolta anche lei dal motorino, è stata ricoverata in ospedale. Il giovane conducente del mezzo, rimasto ferito nell'impatto, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile per omicidio colposo e guida senza patente.

Ora il corpo senza vita di Luigi, questo il nome del piccolo, giace nell'obitorio del San Leonardo a Castellammare di Stabia: qui sarà effettuata l'autopsia che proverà a chiarire le dinamiche ancora incerte di una tragedia immane.



Unico indagato il conducente dell'Honda Sh 125 che sabato, attorno alle 21, ha centrato in pieno il bambino e la madre, Antonella De Luca Bossa: a 17 anni, era alla guida del mezzo senza patente. Deve rispondere dell'accusa di omicidio colposo (oltre che di guida senza patente) per la quale è stato denunciato al Tribunale dei minori dai carabinieri della compagnia di Torre Annunziata guidati dal maggiore Michele De Riggi.



L'incarico per l'esecuzione dell'esame autoptico, disposto dal magistrato titolare del fascicolo e indispensabile per cercare di svelare ad esempio la velocità con la quale viaggiava il mezzo a due ruote, sarà conferito lunedì. Quindi con ogni probabilità, l'autopsia stessa sarà effettuata martedì. La madre del bambino, 34 anni, è ricoverata all'ospedale Loreto Mare di Napoli, dove è stata trasferita dal San Leonardo a causa delle ferite riportate. Ha ferite serie ed è ovviamente sotto shock. E' sotto sedativi e ancora non sa della morte di suo figlio.



Estremamente scosso è anche il marito, Francesco, che ha assistito impotente, con la figlia più piccola di due anni, alla tragedia. Era in auto quando la moglie Antonella e il figlio Luigi sono usciti dalla cartoleria-edicola dove erano andati a comprare qualcosa. Il tempo di provare ad attraversare la strada e i due sono stati centrati dallo scooter guidato dal diciassettenne.



Rovigliano, quartiere periferico di Torre Annunziata posto a ridosso di Castellammare di Stabia e dello "scoglio" dove sfocia il fiume Sarno, si interroga, tra rabbia e rassegnazione. I residenti lamentano la scarsa attenzione delle autorità all'intera zona. Mentre c'è chi fa notare che a terra non ci sono segni di frenata, c'è chi sottolinea la mancanza di un'adeguata segnaletica stradale. Di sera poi, assicurano i residenti, l'illuminazione è fioca e l'arteria diventa preda di automobilisti e motociclisti che sfrecciano a velocità inaudite.



"Quello che è successo alla povera Antonella e al piccolo Luigi - fa presente un cittadino - poteva accadere a ognuno di noi". E così il giorno del dolore e delle lacrime diventa anche il giorno della protesta.