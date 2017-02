Napoli, un migrante stupra un'operatrice del centro accoglienza: arrestato

Un 25enne nigeriano, ospite di un centro di accoglienza per immigrati a Giugliano, nel Napoletano, è stato arrestato con l'accusa di aver sequestrato e stuprato un'operatrice della struttura. Secondo i carabinieri, l'uomo si è introdotto nell'ufficio della donna, ha bloccato la porta ed ha aggredito l'operatrice. A chiamare i militari è stata una collega della donna: i carabinieri hanno arrestato il 25enne e l'hanno condotto in carcere.

Mentre l'uomo era chiuso nella stanza con l'operatrice, una collega ha bussato alla porta e il 25enne ha costretto la sua vittima ad aprire per non destare sospetti. Non è però servito perché la collega ha notato subito lo sguardo terrorizzato dell'amica e ha chiamato il 112. L'uomo è stato condotto al carcere di Poggioreale.



Il fatto è accaduto nell'hotel "Le Chateau", che viene usato come centro accoglienza.