Napoli, migliora il ragazzino seviziato Lo zio: "Ha voglia di vivere e ridere"

12:34 - E' sempre in prognosi riservata, ma migliorano le condizioni di Vincenzo, il ragazzino seviziato a Pianura, quartiere di Napoli, con l'aria compressa. Il paziente, riporta il bollettino medico dell'ospedale San Paolo, "è vigile, cosciente e collaborante" ed è stato trasferito da Terapia intensiva a Chirurgia. "Mi sento emozionato per la voglia che ha di vivere e ridere - racconta lo zio del ragazzino -. Sta reagendo bene".

Il parente aggiunge che il nipote "è sempre in compagnia della mamma". E ha aggiunto che non ci sono state visite in ospedale da parte dei familiari degli aggressori. "Non abbiamo visto nessuno - dice -. Se fosse venuto qualcuno a sincerarsi di come stava, ci avrebbe fatto piacere. Ma da giovedì non è venuto nessuno".



Il quattordicenne, che è senza febbre, è stato sistemato in una camera singola per tutelare la sua privacy.