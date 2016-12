Napoli, maxi blitz anti camorra

A Napoli e in altre località italiane è in corso una maxi operazione dei carabinieri con l'arresto di una quarantina di persone, presunte affiliate e vicine a clan attivi nel centro storico della città. I fermati sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivi d'armi comuni e da guerra. Tra gli arrestati anche titolari di noti esercizi commerciali.