Napoli, mancano gli insegnanti: ragazza cieca rifiutata dalla scuola

Il sogno di Mara è diventare insegnante di sostegno, ma si vede negata la possibilità di realizzarlo in quanto la scuola che vorrebbe frequentare non può richiederne uno per lei, che è non vedente. La disavventura di questa ragazza di soli 15 anni ha inizio quando i suoi genitori decidono di trasferirla nel liceo Matilde Serao di Pomigliano d'Arco, più vicino a casa, ma viene rifiutata.