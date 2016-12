Napoli, Lorenzin invia ispettori

Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, invierà a Napoli gli esperti della task force ministeriale per i casi di emergenza per fare luce sulla vicenda della 42enne di Bagnoli, Francesca Napoletano, morta nel capoluogo campano il 9 marzo. I familiari della donna hanno denunciato di non essere riusciti a trovare posto in alcuno degli ospedali napoletani, dove nessuna sala operatoria sarebbe stata disponibile.