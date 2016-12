Napoli, killer uccide un 27enne

Emanuele Esposito, 27 anni, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco la scorsa notte a Napoli. Il giovane, secondo quanto ricostruito dalla polizia, era in sella ad uno scooter in via Gasparini quando è stato raggiunto da uno sconosciuto, un uomo di mezza età, che ha estratto una pistola che ha esploso sei colpi d'arma da fuoco. Per Esposito non c'è stato nulla da fare. Nella sparatoria è rimasto ferito anche un altro 27enne, F.S., incensurato.