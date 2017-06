Napoli, interviene in difesa donna picchiata da ragazzi:accoltellato

Un operaio di 40 anni è stato aggredito e accoltellato da due ragazzi dopo essere intervenuto, con un collega, in difesa di una donna che i malviventi stavano picchiando. E' accaduto in Piazza Nazionale a Napoli. L'uomo è stato ferito a una coscia e al capo. Gli aggressori sono quindi fuggiti. Soccorsi, i due operai sono stati portati in ospedale. Il 40enne è stato ricoverato per la gravità delle ferite. Indaga la polizia.