Napoli,indagini su coop ex detenuti

Perquisizioni della Gdf a Napoli per 24 tra dirigenti e soci di una coop di ex detenuti nell'ambito di un'inchiesta su presunti rapporti con i clan. I reati ipotizzati sono associazione per delinquere aggravata dalla finalità camorristica e truffa ai danni dello Stato e della Provincia. Secondo la tesi della procura, sarebbero stati erogati finanziamenti alla coop che avrebbe ricevuto le somme senza svolgere alcuna attività.