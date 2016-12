Napoli, incendio invade la periferia

Un vasto incendio, probabilmente causato dallo scoppio di una bombola di gas, ha avvolto un capannone di proprietà cinese nel quartiere del Gianturco, la Chinatown alla periferia orientale di Napoli. L'alta colonna di fumo nero, visibile a km di distanza, ha provocato un blocco del traffico ferroviario di quasi un'ora e invaso gli edifici del vicino centro operativo della direzione investigativa antimafia. Imediato l'intervento di Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco.

Si tratta del secondo grande incendio che colpisce l'area in meno di un mese e, sebbene le cause possano essere imputabili alla scarsa sicurezza dei depositi e alla presenza di prodotti illegali facilmente infiammabili, gli inquirenti non escludono un possibile coinvolgimento della camorra ed episodi di intimidazione a danno della comunità cinese che vive nella zona.