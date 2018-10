Napoli, incendio al Nuovo Policlinico: nessun ferito

Tanto spavento e fumo nero, ma nessuna conseguenza per ammalati ed operatori presenti all'interno del Nuovo Policlinico di Napoli, dove un incendio è divampato nella notte. Le fiamme sono state domate nel sotterraneo dell'edificio, nel Reparto di Gastroenterologia. I pazienti sono stati trasferiti, in via precauzionale, in un'altra ala dell'istituto. Si indaga per scoprire le cause del rogo e non si esclude la matrice dolosa.