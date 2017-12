Napoli,incendio a bordo di una nave tra le isole di Ischia e Procida

Un incendio è divampato nella sala motori di una nave della compagnia Caremar che si trovava al largo tra Ischia e Procida. Il rogo, rimasto circoscritto alla sala motori, è stato tenuto sotto controllo dal personale di bordo e infine domato. Dodici i passeggeri trasferiti dagli uomini della guardia costiera a bordo delle motovedette giunte in appoggio per le operazioni di soccorso. Non ci sono stati feriti.