Napoli, in due su scooter investono poliziotto a posto di blocco

Per evitare il controllo ad un posto di blocco a Napoli investono un poliziotto. Protagonisti un ragazzo e una ragazza a bordo di uno scooter che, per non essere fermati, hanno travolto l'agente e poi sono riusciti a dileguarsi. E' accaduto, intorno alle 3, in piazza Bellini. Il poliziotto, subito soccorso dai colleghi, è stato ricoverato in ospedale con prognosi di dieci giorni.