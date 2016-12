Napoli, in 5 aggrediscono vigili

Cinque pregiudicati ubriachi, tutti residenti nel quartiere napoletano di Pianura, hanno scatenato nel tardo pomeriggio di venerdì una sorta di guerriglia urbana nella frazione balneare di Pozzuoli. Dopo una serie di scorribande in auto, all'alt della polizia municipale hanno bloccato il traffico, messo in fuga gli avventori di alcuni locali pubblici e minacciato e aggredito i vigili. Due sono finiti in manette.