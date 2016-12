Napoli, il Papa vedrà il 14enne seviziato in un autolavaggio

Papa Francesco incontrerà Vincenzo, il 14enne seviziato con una pistola ad aria compressa a Napoli il 9 ottobre da un gruppo di coetanei. Lo ha confidato a Tv2000 il padre del ragazzo. "Il Pontefice - ha raccontato - vuole vedere Vincenzo e ci andremo al più presto. Questa settimana non è possibile perché non se la sente di viaggiare in macchina. E' possibile che l'incontro avvenga la prossima settimana".