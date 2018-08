Napoli, il 40% delle strade in mano ai parcheggiatori abusivi

Se vuoi parcheggiare a Napoli devi vedertela con 3.263 parcheggiatori abusivi . È questa la cifra shock che emerge da un rapporto da tempo in mano alla polizia municipale partenopea e adesso condiviso con la cittadinanza. Come riporta il "Mattino", l'"esercito" dei custodi non autorizzati controllerebbe il 40 per cento delle strade cittadine (1305 su un totale di 3180, esclusi vicoli dove è impossibile collocare un'auto). Un giro d'affari che - secondo stime non ufficiali - si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro al mese, 24 milioni all'anno .

I parcheggiatori senza licenza sono così tanti da costituire l'"azienda privata" con il maggior numero di addetti della città di Napoli. Proprio per contrastarli l'amministrazione locale ha proceduto intanto a un loro censimento: un dettagliato dossier in cui vengono elencati la spartizione del territorio, gli orari di "servizio", le tariffe medie.



Dal 2010 a oggi, ogni volta che un parcheggiatore è stato trovato operativo è stato identificato e multato, mentre i dettagli sulla sua attività illecita sono stati raccolti in quello che è diventato una vera e propria anagrafe del sommerso.



Tante anche le multe comminate per sanzionarli, ma senza effetto alcuno: dal 2010 all'anno in corso sono state impartite contravvenzioni per un valore che supera i 31 milioni di euro, ma di tale somma il Comune non ha visto un centesimo. Tutti i 3.263 parcheggiatori abusivi risultano infatti nullatenenti. Un tempo la multa standard era di 771 euro e di recente è lievitata a mille euro.



Il parcheggiatore che detiene i record di longevità lavorativa e di multe ricevute è Raffaele S., operativo da otto anni e ancora al lavoro. Dal 2010 a oggi i vigili gli hanno registrato 40 verbali , per un totale di 584mila euro mai pagati.



E nella zona dell'ospedale Cardarelli opera anche una donna, Roberta R., considerata quasi la "regina" degli abusivi. Dal 2012 ha ricevuto 111 verbali per un totale di circa 90mila euro.